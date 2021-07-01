В Ярославской области мошенник нарубил деревьев почти на 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летний житель Угличского района обвиняется по трем статьям: «Мошенничество в крупном размере», «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину», а также «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

Следствием установлено, что обвиняемый, воспользовавшись доверием своего 52-летнего друга, уговорил его совместно купить участок леса, чтобы потом заниматься лесозаготовками. Хотя изначально злоумышленник не собирался работать в подобной сфере. В 2019 году приятель все-таки передал мужчине 630 тысяч рублей для «совместной покупки». По итогу эти деньги ушли на личные нужды обманщика.

В июле 2019 года он устроился в госучреждение «Угличское лесничество». После этого мужчина под предлогом покупки новых лесных участков и оплаты труда рабочих, получил от потерпевшего еще 122 тысячи рублей.

- Для того, чтобы создать перед потерпевшим видимость законности своих действий, обвиняемый, не имея на это никаких разрешительных документов, воспользовавшись своим служебным положением, организовал вырубку деревьев, относящихся к категории «Защищенные леса», в районе села Никольское Слободского сельского поселения Угличского района, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Вырублено 54 сосны и 1 береза, общим объемом 53 квадратных метра. В результате Государственному казенному учреждению Ярославской области «Угличское лесничество» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Находясь под следствием, мужчина был замечен за рулем в нетрезвом виде, хотя ранее уже имел судимость за подобное преступление. Сейчас дело направлено в суд на рассмотрение.