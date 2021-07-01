В Ярославской области пройдет кинофестиваль «В кругу семьи» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославской области с 8 по 12 июля будет проходить международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Покажут лучшие киноновинки разных жанров из 20 стран мира.

Основная часть показов пройдет с 9 по 11 июля в кинотеатре «Киномакс» ТРК «Аура». Запланированы выезды в Мышкин, Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев, поселки Некрасовское и Борисоглебский. Здесь состоятся показы, акции, творческие встречи. Более подробная программа пока формируется, опубликована она будет чуть позже.

Ожидается немало звездных гостей: Гоша Куценко, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Федор Добронравов, Владимир Сычев, Александр Самойленко, Роман Курцын, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина.

Вход на все мероприятия фестиваля – бесплатный.