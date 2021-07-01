В Ярославле задержали неонациста

33-летния ярославец скрывался от сотрудников правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сотрудниками регионального УФСБ задержан 33-летний мужчина, который подозревается в преступлении экстремистской направленности. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Реабилитация нацизма», сообщили в областном СКР.

Свою «подрывную» работу ярославец вел в социальной сети ВКонтакте с фейковой страницы. В своих текстах, считает следствие, мужчина призывал подписчиков к экстремизму, оправдывал и даже одобрял насилие в отношении людей другой национальности и расы.

- Кроме того, в публикациях содержались отрицательные оценки дня воинской славы – 9 Мая. С публикациями ознакомились многочисленные пользователи социальной сети, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.