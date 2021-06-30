Жители Ярославской области опасаются, что останутся без чистой воды

В поселке закопала рядом с карьерами порошковую краску. Фото: Шёпот улиц | Некрасовское (Ярославская область)

В поселке Приволжский Ярославской области может произойти экологическая катастрофа из-за недобросовестных предпринимателей. Со слов очевидцев, компания, которая занимается изготовлением медицинского оборудования, после работ в поселке закопала рядом с карьерами порошковую краску.

- Эту смесь через какое-то время может размыть подземными водами и принести в карьеры, где всю жизнь купаются люди, - пишут обеспокоенные жители в группе ВКонтакте "Шепот улиц | Некрасовское (Ярославская область)".

Местные жители хотят идти в полицию с этой проблемой и привлечь Росприроднадзор.