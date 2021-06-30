Асфальт не дает монете упасть: ярославцы оценили ремонт областных дорог небольшим тестом на качество

К "шлепку" приставили десятирублевую монету. Фото: Роман Шевченк

Не для кого не секрет, что качество дорожного покрытия в Ярославском регионе оставляет желать лучшего. Жители постоянно пишут о новых выбоинах, которые никто не ремонтирует. Но, может, бездействие иногда лучше? Ведь порой подрядчики работают по методу "и так сойдет" и делают плохую дорогу еще хуже.

Такой несчастный ремонт в Ярославской области произошел на магистрали от Большого села в сторону Высоково. Очевидцы рассказали, что выбоины в дороге очень неаккуратно заделаны. Теперь они выпирают из общего дорожного покрытия.

- Очередной супер ремонт дороги от Большого села в сторону Высоково, методом «и так сойдет», - пишет ярославец в группе "Ярославль Live".

Чтобы доказать плачевность ситуации ярославцы устроили небольшой тест-драйв новому покрытию. К "шлепку" приставили десятирублевую монету. Она даже не упала, а продолжила стоят, что стало подтверждением недобросовестного ремонта.