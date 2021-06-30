В Ярославской области погода на этой неделе имеет нестабильный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, в принципе, как и по всей России, происходят достаточно сильные температурные перепады. Погода меняется каждый день. Еще в понедельник, 28 числа, горожане спасались от 30-градусной жары, а уже 29 июня в область пришла прохлада.

- Дожди в канун наступившей недели начавшиеся на северо-западе страны, быстро охватили всю европейскую часть России. Причем, идут они от севера до юга и местами отмечаются очень сильными, - сообщают в Центре «Фобос». – Во второй половине недели наиболее сильные осадки ожидаются на востоке Русской равнины, а на северо-запад страны вернется солнце, и станет усиливаться жара.

Завтра, 1 июля, ожидается 18-20 градусов тепла. Возможны гроза и дождь.

2 июля температура воздуха будет примерно такая же, что и накануне – 20 градусов. Осадков не ожидается, переменная облачность.

3 июля, в субботу, станет чуть теплее – 23-24 градуса. Однако солнце, скорей всего, останется за облаками.

А вот 4 июля ярославцы смогут порадоваться теплой и ясной погоде – 25 градусов, без осадков.

На следующей неделе нас снова ждет летняя погода – 25-27 градусов. Пока без осадков, преимущественно солнце.