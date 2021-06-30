9-летняя девочка в больнице: в Рыбинске произошло ДТП с участием двух легковушек. ФОТО: УМВД России по Ярославской области

Вчера, 29 июня, в 16:55 в Рыбинске на проспекте Батова произошла авария. «Форд фокус», за рулем которого был 46-летний мужчина, столкнулся с «Шевроли Лачетти» под управлением 40-летней женщины. В ДТП пострадали 9-летняя девочка, которая ехала в «Форде», и водитель того же автомобиля. Ребенок сейчас находится в больнице, мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.