Ярославна на сайте знакомства «развела» жителя Магадана на 700 тысяч рублей

Причем однажды мужчина уже был обманут похожим способом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летний жителю Магадана не повезло ни в любви, ни с деньгами: дважды он стал жертвой мошенниц. Жительница Ярославской области обманным путем заставила его перевести ей около 700 тысяч рублей.

В 2018 году женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Назвалась чужим именем, выставила не свое фото. В приложении она обратила внимание на жителя Магадана, который на своей странице разместил информацию-предупреждение о мошеннице, которая однажды похитила у него деньги.

- Обвиняемая написала мужчине, рассказала, что тоже была обманута, и у них началось общение. Женщина представилась сотрудницей правоохранительных органов, пояснила, что находится в Москве в командировке и, якобы, сумела найти обманувшую его девушку, которая готова вернуть деньги, продав квартиру, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Но чтобы вернуть деньги, оказалось, нужно вложить деньги. За несколько месяцев ничего не подозревавший потерпевший перевел своей «помощнице» 619 тысяч рублей.

Но этого злоумышленнице показалось мало. Во время общения с магаданцем она выяснила, что как-то давно он общался с некой девушкой, имел в отношении нее серьезные намерения, но контакты потерял. И ярославна «обрадовала» своего интернет-знакомого тем, что она нашла эту девушку и уговорила приехать в Магадан. Но для переезда понадобились еще 58 тысяч рублей…

Когда мужчина наконец-то понял, что его обманывают, он написал заявление в полицию. Его меркантильную собеседницу установили. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, скоро начнется судебное рассмотрение.