Сын председателя ярославского правительства утопил автомобиль «Тесла» в подмосковном пруду

Машина вылетела в пруд. ФОТО: группа "Барвиха Life" ВКонтакте

Авария, в которую попал сын председателя ярославского правительства Артем Степаненко, произошла сегодня, 29 июня, в Одинцовском районе Московской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, въехал в преграду, а после вылетел в пруд.

Молодой человек, судя по всему, отделался легким испугом.

- Водитель жив, ехал один, спасли подушки безопасности, - пишут в группе «Барвиха Life» свидетели ДТП.

А вот автомобиль «Тесла», по словам очевидцев, разбит «в хлам». На данный момент машину, стоимость которой около 7 миллионов рублей, уже достали из воды.