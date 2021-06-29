Не хотел ругаться с семьей: ярославец заявил о краже 180 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Ложный донос» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

180 тысяч рублей потратил, еще 120, возможно, придется заплатить в качестве штрафа за ложный донос. Итого – минус 300 тысяч из семейного бюджета за то, что один из членов этой семьи не захотел сразу сказать правду.

В полицию Фрунзенского района Ярославля поступило заявление от 25-летнего мужчины. По его словам, неизвестный, угрожая ножом, похитил у него кошелек, в котором лежали 180 тысяч рублей. Однако проверка, которую провели сотрудники уголовного розыска, показала, что никакого грабителя с ножом в действительности не было. Молодой человек сам потратил деньги, а чтобы по этому поводу не ругаться с родными, придумал историю про нападение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Ложный донос», - пояснили в областном УМВД.

По этой статье ярославцу грозит штраф до 120 тысяч рублей, возможны обязательные или исправительные работы. Статья предусматривает и лишение свободы на срок до двух лет.