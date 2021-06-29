Мэр Ярославля потребовал вернуть траве зеленый цвет

Сегодня, 29 июня, на общегородском совещании в мэрии обсудили цвет травы на ярославских газонах. Во время аномальной для региона жары трава пожухла и превратилась в сено. Директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов пояснил, что вины сотрудников компании в том нет – газоны поливали регулярно, просто такова особенность рулонных газонов.

- Работы по орошению выполнялись как в дневное, так и ночное время. Проводились поливы цветников, деревьев, зеленых насаждений. Было израсходовано 4680 кубометров воды. В местах, наиболее пострадавших от аномальной жары, то есть, в цветниках, газонах, предприятие выполняет и будет выполнять подсадку газонной травы, полив деревьев, кустарников. Специально окапываем деревья, снимаем засохшую корку, поливаем. Некоторые газоны «отлили», они стали зеленые. Но есть места, Гед они выгорели. Обработаем и их, приведем в нормальное состояние, - заверил Андрей Степанов.

По его словам, трава пожелтела там, где были проложены рулонные газоны. Где траву сеяли, там она держится.

- Это особенность рулонных газонов. Так что мы отольем, где надо – подсеем, - сказал руководитель компании.

Мэр Ярославля Владимир Волков настоятельно рекомендовал учесть эту «особенность» рулонных газонов в следующем году и заменить их на обычные, чтобы трава оставалсь зеленой даже в аномальную жару.