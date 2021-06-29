«Ростелеком» расширил сеть GPON в Ярославской области

Специалисты проложили километры оптических линий. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

В июне возможность подключить современные сервисы и услуги национального цифрового провайдера получили жители поселков Песочное и Борисоглебский, города Данилова, села Диево-Городище. В ходе работ специалисты компании проложили почти 10 километров оптических линий.

Всего в области возможность подключить интернет по технологии GPON теперь имеется у более чем 40 тысяч домохозяйств, сообщает пресс-служба компании.

- Сегодня высокоскоростной интернет – это насущная необходимость, такая же, как привычные коммунальные услуги. Без стабильного выхода в Сеть невозможна комфортная жизнь не только городских жителей, но селян и дачников. Поэтому мы продолжаем расширять охват оптических сетей передачи данных в Ярославской области. За последние три года современные технологии связи стали доступны в семи десятках населенных пунктов, среди которых не только села и коттеджные поселки, но и деревни. Технология GPON гарантирует устойчивый сигнал, высокую скорость, что в свою очередь открывает доступ к огромному количеству ресурсоемких цифровых услуг, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Добавим, это GPON – это оптическая сеть с предельной скоростью интернета, являющаяся одним из самых передовых стандартов передачи данных.