Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 июня 2021 года: 3 человека умерли, 121 – заразился

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 43 705 (+121)

Всего заражений в России: 5 493 557 (+20 616)

Умерли в Ярославской области: 701 человек (+3)

Умерли в России: 134 545 (+652)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых