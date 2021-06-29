В поселке Ярославской области после грозы до сих пор нет света

Жители Щедрино сидят без электричества с вечера 28 июня Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Ураган, отголосок того апокалипсиса, что вчера, 28 июня прошел по Москве и Московской области, зацепило и Ярославский регион. Ураган оставил после себя поваленные деревья, сорванные крыши и оборванные линии электросвязи.

В поселке Щедрино Ярославского района свет вырубился вчера около пяти часов вечера. И электричество до сих пор не дали. Около тысячи человек коротали вечер в потемках, надеялись, что с утра электроснабжение наладится, но зря.

- Во всем поселке света нет, ночью шла – ни одного фонаря. Сегодня проснулась – электричества так и нет, - рассказывает читатель КП-Ярославль.

- Света нет и газа, - сообщает в группе «Свободный Ярославль» Татьяна Фомина.

- В Некрасовском районе село Левашово тоже нет света. И воды, - говорит Алена Никулина.

А в Ярославле Единая диспетчерская служба принимает сообщения о поваленных деревьях и просьбы их убрать.

- У нас дерево упало на детскую площадку. Сто раз просили спилить! Дети гуляли во дворе, сегодня у них второй день рождения.

По Рыбинску непогода тоже прошла хорошо и натворила немало дел.

- Сразу после грозы коммунальные службы приступили к устранению последствий. В первую очередь обеспечиваем движение транспорта. Во дворах территорию убирают управляющие компании, - рассказал глава города Денис Добряков.