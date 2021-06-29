В Ярославле водитель грузовика врезался в автобус и сбил пешехода

Авария произошла на улице Калинина Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 28 июня, в Ярославле на улице Калинина около двух часов дня произошло ДТП. По предварительной информации, 20-летний молодой человек на грузовике «Хендай» по касательной столкнулся с автобусом, затем врезался в «Хонду», а после сбил пешехода.

Под колеса грузовой машины попала 86-летняя женщина. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.