На Прусовских карьерах под Ярославлем на иномарку упала сосна. ФОТО: группа "Заволга - Ярославль" Вконтакте

Под Ярославлем ЧП – на иномарку, в которой находились люди, упала сосна. Ярославцы приехали отдохнуть на Прусовские карьеры незадолго до грозы, а когда поднялся ураган, спрятались с машину. И это чуть не стоило им жизни. К счастью, дерево не задело людей в салоне, иначе все могло закончиться не только покореженным железом.

На фотографиях видно, что дерево упало с корнем. Как сообщает издание МК-Ярославль, сотрудники ООО «Лесная охрана», которые отвечают за порядок на Прусовских карьерах, считают, что дерево было здорово.

Кто будет возмещать убытки за расплющенный капот машины, пока не ясно.

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