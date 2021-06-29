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Общество29 июня 2021 9:29

Депутат Ярославской облдумы Роман Фомичев останется под домашним арестом

Срок домашнего заключения Роману Фомичеву продлили до 30 августа
Полина Вачнадзе
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Срок домашнего заключения Роману Фомичеву продлили до 30 августа. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Срок домашнего заключения Роману Фомичеву продлили до 30 августа. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев останется под домашним арестом еще на два месяца – до 30 августа. Такое решение принял Кировский районный суд.

Под домашним арестом народный избранник находится с начала апреля. Напомним, что депутат заксобрания обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

От депутатских обязанной Фомичев временно отстранен, до суда приостановлено и его членство в партии «Единая Россия».

- В партии существует четкое правило – если на ее члена было заведено уголовное дело, его членство в партии приостанавливается до вынесения решения по делу. В случае вынесения обвинительного приговора будет решаться вопрос об исключении, - рассказала секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.