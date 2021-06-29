В здании ярославского цирка открылся пункт вакцинации от COVID-19

В ярославском цирке открылся пункт вакцинации от коронавируса Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском цирке вчера, 28 июня, открылся пункт вакцинации от коронавируса. Те, кто сделают прививку здесь, получат сертификат, который потом можно будет обменять на бесплатный билет на представление.

- Цирк был выбран не случайно. Он находится в центре города, большая проходимость и транспортная доступность позволяют привить большое количество людей. Всего же на сегодня 1-й этап вакцинации в нашем регионе прошли 15472 человека, - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Надежда Корзина.

Прививать в пункте, который оборудован в цирке, будут сотрудники больницы №2. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 ежедневно, в том числе, и в выходные дни. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Записываться на вакцинацию заранее не нужно.