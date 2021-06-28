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Происшествия28 июня 2021 17:35

В ярославском парке умерла женщина

46-летней ярославне стало плохо, когда она шла на работу
Полина Вачнадзе
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46-летней ярославне стало плохо, когда она шла на работу

46-летней ярославне стало плохо, когда она шла на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 июля, в Ярославле в Бутусовском парке скончалась 46-летняя женщина. Как рассказывают очевидцы, ей стало плохо, возможно, что из-за жары.

- Женщина шла на работу. Стало плохо, упала и умерла. Ей было 46 лет. Очень добрый и душевный был человек, - рассказывают коллеги.

На месте происшествия работали медики и полиция, но первые уже ничем не могли помочь ярославне, а вторые будут устанавливать точную причину ее смерти.

Жара в Ярославской области понемногу идут на спад. Но несмотря на это, старайтесь соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы избежать теплового и солнечного ударов. Следите за своим здоровьем!