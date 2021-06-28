В Ярославской области 87 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области, также как и по всей стране, идут экзамены по разным предметам. Стали известны результаты по физике, истории и обществознанию.

– Сто баллов на ЕГЭ по истории смогли набрать пять человек. Еще три участника сдали на высший балл экзамен по обществознанию, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – По сравнению с прошлым годом значительно улучшился результат по физике – сто баллов получили пять человек, в прошлом году максимального балла добился только один участник.

В правительстве рассказали, что сейчас в Ярославской области насчитывается 87 стобалльников и 90 стобалльных работ: 62 – по русскому языку, 3 – по химии, 8 – по литературе, 1 – по географии, 3 – по математике, 5 – по истории, 5 – по физике, 3 – по обществознанию.