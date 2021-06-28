«Школе 100 с лишним лет, полы проваливаются»: жители Ярославской области обратились к Владимиру Путину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Искра Октября Рыбинского района записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой построить новую школу. Этот поселок и еще 86 населенных пунктов входят в Покровское поселение. Всего здесь проживают более 4000 человек, а вот с образовательными учреждениями напряженно. Как говорят местные жители, детей с каждым годом становится все больше, а учиться им негде. В поселке Искра Октября построен новый детский сад, но вот куда идти детям после него – большой вопрос.

Родители жалуются, что в единственной столетней школе кабинетов не хватает, спортивный зал признан аварийным, а полы и вовсе проваливаются. От властей на просьбы и обращения приходят только отписки.

- Детям не разрешают выходить из кабинетов во время перемены, потому что, если они начнут какое-то движение, полы могут провалиться, - рассказывает жительница поселка.

В конце видеообращения дети кричат «Дядя Вова, мы хотим новую школу!» и надеются, что их мечта сбудется.