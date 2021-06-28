"Машины уже проваливаются": на дорогах Ярославля снова появилась яма-гигант

Видимо, яма размером в ширину и глубину около метра не достойна экстренного ремонта. Фото: из группы ВКонтакте Единая диспетчерская служба Ярославля", Ольга Иванова

На улице Кривова во Фрунзенском районе Ярославля появилась гигантская дорожная яма. Со слов очевидцев, история выбоины началась с маленькой ямки, которая спустя время и безразличие дорожников превратилась в огромную ямищу.

- Хотелось бы узнать от компетентных лиц, когда заделают "новый портал" на Кривова, который увеличивается с каждым дождем, - ярославна опубликовала гневный пост в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".

В яму уже налетела куча мусора: бутылки, стекла, палки, фантики. Управляющая компания, которая отвечает за состояние дорог во Фрунзенском районе аргументирует свое бездействие недостатком финансирования. Об этом она сообщила в ответе на пост ярославны.

Видимо, яма размером в ширину и глубину около метра не достойна экстренного ремонта.

- При выделении дополнительных средств на устройство ямочного ремонта Ярославля данный адрес ул. Кривова будет включёна в ведомость объемов работ, необходимых к выполнению, - отвечает на обращение ярославны "Амз-Жкх Ярославля".

- Да в Ярославле уже машины проваливаются в такие канавы. Город как после бомбежки и в грязи по горло, - подытожила автор поста.