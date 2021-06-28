Ярославские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира в дисциплине «апноэ»

В сумме сборная России завоевала 16 наград: 6 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские спортсмены в составе сборной команды России завоевали медали чемпионата мира по подводному спорту в группе спортивных дисциплин «апноэ». Соревнования проходили в Сербии.

- На дистанции «апноэ – 16 раз по 50 метров» с результатом 10,41,12 минуты, установив рекорд мира, Евгения Козырева завоевала золотую медаль. Еще одну награду в копилку сборной принес Виталий Грачев. На дистанции «апноэ скоростное – 100 метров» спортсмену удалось завоевать бронзу, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В сумме сборная России завоевала 16 наград: 6 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.