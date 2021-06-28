В Ярославской области злоумышленники незаконно выловили рыбы на 85 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пошехонском районе сотрудники службы рыбоохраны заметили двух рыбаков, которые использовали незаконное орудие для ловли рыбы – жаберную сеть. Мужчины 37 лет и 31 года «промышляли» на Рыбинском водохранилище около села Гаютино. Они успели выловить 158 рыб различных пород. В сети попались синец, лещ, густера, судак, чехонь и окунь. Сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовно дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Изъяты: лодка, сеть, рыба. Установлено, что подозреваемые - жители одного из сельских поселений Пошехонского района. – сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Они не работают, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемые дали признательные показания. Расследование продолжается.