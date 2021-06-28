В ярославском зоопарке родился детеныш европейской лани

В ярославском зоопарке пополнение – у европейской лани родился детеныш. Малыш оказался достаточно активным и смышленым. Через несколько часов после рождения он уже встал на ножки, а через пару дней бегал по вольеру.

- Мама-лань очень ответственно заботится о своем чаде, одаривая теплом и заботой. А малыш никогда не покидает ее и всегда следует за ней. В течение 4-6 месяцев детеныш будет питаться молоком, постепенно дополняя свой рацион свежей травкой, и целый год он будет находиться под чутким контролем своей мамы. Так заведено в семье европейских ланей., - рассказали работники ярославского зоопарка.