Не сохранят тело – выдадут деньги: в рыбинском морге сломался холодильник

В рыбинском морге сломался холодильник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В морге Рыбинска сломался холодильник. Усугубляет ситуацию то, что произошло это в сильнейшую жару. О ЧП в социальных сетях сообщили родственники одного из умерших.

- Ситуация, которая происходит, из ряда вон выходящая. У нас умер родственник, соответственно, он находится в морге. Огромные очереди на вскрытие. Но, что больше всего поразило… Агент спокойно сказал, что в морге не работают холодильники, руководство решало вопрос, но сделать это не удалось и в выходные этим заниматься никто не будет. И… еще сказал, что «если не удастся сохранить тело – вам выдадут деньги». Как так? Неужели ничего человеческого уже не осталось? – пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» подписчик.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области о проблеме знают и вот как прокомментировали ситуацию:

- Одна из трех камер холодильного оборудования вышла из строя в пятницу вечером из-за поломки детали. Заказали деталь в Москве, сегодня должна быть доставлена и оборудование запущено. На время поломки большая часть тел была транспортирована в частные морги.