В Ярославле сотрудница полиции не позволила пенсионерке перевести мошенникам почти полмиллиона рублей

В Ярославле сотрудница полиции помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле сотрудница полиции помогла пенсионерке не стать жертвой «телефонных» мошенников. Рядом с одним из банкоматов инспектор Наталья Кирсанова заметила женщину, которая подозрительно себя вела: сначала переводила деньги с одного банкомата, потом перешла к другому. Как оказалось, пенсионерке на протяжении всего дня звонили люди, которые представлялись либо полицейскими, либо работниками Центробанка. Они убедили ярославну, что ей нужно срочно оформить кредит в 500 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный» счет.

- Потерпевшая в одном банкомате перевела сначала 375 тысяч рублей, потом перешла к другому банкомату и перевела еще 45 тысяч. В этот момент ее заметила инспектор и убедила прекратить переводить деньги мошенникам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерка не сразу поверили сотруднику полиции и несколько раз уходила от банкомата, а потом возвращалась. Но инспектор все же уговорила женщину позвонить в банк и приостановить движение средств. Переводы не дошли до преступников.

Но, к сожалению, такие истории не всегда заканчиваются благополучно. Например, 31-летняя ярославна все же перевела злоумышленникам 480 тысяч рублей, хотя в процессе перевода к ней подходил участковый и предупреждал о последствиях.

- Женщина пояснила полицейскому, что деньги переводит на свои счета, о мошенничествах ей все известно, и в помощи она не нуждается. Тем не менее, через несколько часов после этого обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве, - рассказали в полиции.

Аналогичный случай произошел в Ярославском районе. В полицию обратилась женщина 1950 г.р., которая, следуя указаниям мошенников по телефону, сняла накопления и перевела на «безопасный счет». При этом у банкомата к ней также подходила сотрудник полиции, которая предупреждала, что не стоит переводить деньги неизвестным лицам. Но женщина предпочла продолжить действовать по указаниям телефонных собеседников и в результате лишилась денежных средств в сумме более 240 тысяч рублей.