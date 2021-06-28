МЧС Ярославской области объявил о высокой пожароопасности в регионе Фото: Правительство Ярославской области

Сотрудники регионального МЧС предупредили ярославцев о высоком уровне пожароопасности в области. В зоне риска – Пошехонский, Брейтовский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Рыбинский, Тутаевский районы, Рыбинск и Переславль-Залесский. Там пожароопасность сохранится.

- В Угличском, Большесельском и Гаврилов-Ямском районах 28 июня ожидается чрезвычайная опасность, - предупредили спасатели и присвоили ей четвертый класс.

В Ярославской области складывается серьезная обстановка. Огонь может перекинуться на населенные пункты и дачные поселки.

Напомним, что посещение лесов в этот период запрещен, а рядом с ними нельзя разводить костры, курить и сжигать мусор. Нарушителям грозит штраф:

- для граждан – до 4 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 15 до 35 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.