В Ярославле утонул 40-летний мужчина

ЧП произошло на пляже в Дзержинском районе Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, в воскресенье 27 июня, на пляже в Норском утонул 40-летний мужчина. Все произошло на глазах у его родных – жены и дочери.

Тело ярославца со дна реки водолазы подняли спустя несколько часов. По словам очевидцев, которые ссылаются на спасателей, мужчине стало плохо из-за перепада температур: сначала он долго загорал, а потом пошел купаться.

- Проводится доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

24 июня на Прусовских карьерах под Ярославлем утонул 21-летний молодой человек.