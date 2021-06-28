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Происшествия28 июня 2021 8:59

В Ярославле утонул 40-летний мужчина

ЧП произошло на пляже в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
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ЧП произошло на пляже в Дзержинском районе

ЧП произошло на пляже в Дзержинском районе

Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, в воскресенье 27 июня, на пляже в Норском утонул 40-летний мужчина. Все произошло на глазах у его родных – жены и дочери.

Тело ярославца со дна реки водолазы подняли спустя несколько часов. По словам очевидцев, которые ссылаются на спасателей, мужчине стало плохо из-за перепада температур: сначала он долго загорал, а потом пошел купаться.

- Проводится доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

24 июня на Прусовских карьерах под Ярославлем утонул 21-летний молодой человек.