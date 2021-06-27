С 27-го июня по Ярославлю ударят дожди

Над Ярославлем собрались тучи, которые предвещают долгожданный дождь. Фото: Центр "Фобос"

В воскресенье, 27 июня, над Ярославлем собрались густые темные тучи, которые предвещают долгожданный дождь с грозой. Осадки выпадут после 19:00 и продлятся до полуночи. Правда, на жару это никак не повлияет: температура воздуха даже ночью будет +21 градус.

Такая же погода сохранится до понедельника, а вот во вторник жара пойдет на спад и на улице будет +25 градусов днем и дождь, в среду +24 градуса без осадков, а в четверг облачно и +21. Но в пятницу знойная погода вернется, метеорологи обещают +25 градусов.