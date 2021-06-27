Губернатор Ярославской области пообещал помочь семье погорельцев музея «Еж Петрович»

Дмитрий Миронов откликнулся на беду семьи предпринимателей Топорковых. Фото: губернатор Дмитрий Миронов

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов откликнулся на беду семьи предпринимателей Топорковых из поселка Петровск, у которых в ночь на 27 июня сгорел дом-музей «Ежа Петровича».

- При главе Ростовского района уже создан штаб по оказанию помощи Топорковым. Подключились и общественники. Со своей стороны сообщаю — окажем необходимую помощь и разберемся с причинами пожара, - сообщил губернатор Ярославской области.

Семья чудом смогла уцелеть и выбралась из огня. Пожар унес жизни колючих жителей музея - ежиков, также сгорели все сбережения семьи и документы. Людям необходима помощь.