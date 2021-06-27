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Происшествия27 июня 2021 15:33

Пострадали двое детей и трое взрослых: в Ярославле столкнулись две легковушки и грузовик

Пострадавших экстренно увезли в больницу
Влада Красоткина
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В районе поворота на деревню Ананьино произошло тройное ДТП. Фото: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В районе поворота на деревню Ананьино произошло тройное ДТП. Фото: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

27 июня на дороге Ярославль-Иваново в районе поворота на деревню Ананьино произошло тройное ДТП: столкнулись "Лексус", "Мерседес" и грузовик МАН.

Авария очень серьезная. В больницу с травмами увезли пять человек: троих взрослых, 14-летнего подростка и 5-летнего ребенка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС ГИБДД.