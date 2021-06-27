Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 июня 2021 года: 117 заболевших за сутки, 4 человека скончались

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 43 468 (+117)
Всего заражений в России: 5 451 291 (+20 538)
Умерли: 694 человека (+4)
Умерли в России: 133 282 (+599)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых