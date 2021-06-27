Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 июня 2021 года: 117 заболевших за сутки, 4 человека скончались

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 43 468 (+117)

Всего заражений в России: 5 451 291 (+20 538)

Умерли: 694 человека (+4)

Умерли в России: 133 282 (+599)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых