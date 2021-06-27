В Ярославской области на реке Которосль массово гибнет рыба

У истока реки Которосль всплыла мертвая рыба. Фото: страница депутата Олега Ненилина в Фейсбуке

В Ярославской области у истока реки Которосль всплыла мертвая рыба. О жутком зрелище рассказал в социальных сетях депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, который проводил субботний день на рыбалке.

- Очень большое количество мертвой рыбы. Сплошным потоком. Мор только с Неро идет. Ниже по Которосли этого нет, в Устье - тоже, - рассказывает депутат об увиденном на рыбалке в социальных сетях.

Жители считают, что рыба погибла из-за аномальной жары.

- В Неро постоянно заморы случаются. И от жары, и от слишком долгих морозов. Что хотите - глубина меньше метра, а дальше сорок метров ила, озеро без дна и берегов, - комментирует ярославец ситуацию, о которой рассказал депутат.