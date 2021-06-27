«Почему столица Золотого кольца стала днищем?»: ярославцы считают, что город в край запустили

На Стрелке работает один фонтан, нет подсветок, трава вся пожухла, а ведь это туристическая зона. Фото: Наталья Великанова

Лето, жара, период отпусков и длинных каникул - самое время, чтобы гулять и наслаждаться зелеными пейзажами, но только не в Ярославле. Жители жалуются на то, что никогда еще в их городе не было все столь запущено: горы мусора, пожухлая трава, неработающие фонтаны и разбитая плитка.

- Никогда наш любимый Ярославль не был в таком упадке и разрухе. На Стрелке работает один фонтан, нет подсветок, трава вся пожухла, а ведь это туристическая зона. Оросительной системы тоже нет, теперь несколько точечных поливалочек бесполезных. Даже фонтаны работают только четыре дня в неделю из семи! Такого нет ни в одном даже неразвитом городе! Сколько можно гробить наш любимый город! Просто запустили все! Были в Костроме-чисто все, ухоженно, в Переславле чистота, зелень, детские площадки, парки, все для людей! Ну почему Жемчужина Золотого кольца стала таким днищем? Больно за наш Ярославль! - пишет ярославна в группе «Единая диспетчерская служба Ярославля» ВКонтакте.

Жители начали сравнивать столицу Золотого кольца с менее крупными городами и пришли к выводу, что разруха только в Ярославле.

- В Ярославле жесть творится. Пыль, песок и листья прошлых лет не убраны, газоны и деревья высохли, мусор не убирается, урны битком, теперь еще асфальтовая крошка везде. Просто дно, - поддерживают другие ярославцы.

- В Заволжском районе новый сквер засушили, в который кучу денег вбухали в прошлом году. Были недавно в Нерехте. Маленький городок, чисто, ухоженно, газоны зеленые, воронья и чаек нет, собак бездомных за день ни одной не встретили. Бюджет уж явно меньше ярославского, райцентр - поделилась своим мнением еще одна ярославна.