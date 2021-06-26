Ярославцы жалуются на горы бутылок, мусора и окурков в парках

Ярославцы жалуются на горы неубранного мусора в парках. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Горожане в группе "Жесть Ярославля" просят местные власти наладить уборку парков и скверов. Ярославцы жалуются на горы неубранного мусора.

- Власти, обратите внимание на Бутусовский парк и все остальные парки. Каждое утро гуляю с ребенком в Бутусовском. И каждое утро одна и та же картина: горы бутылок, мусора, окурков, - жалуется подписчица группы.

Кроме чиновников, ответственных за уборку, женщина просит полицию разобраться с алкашами, которые практически ежедневно оккупируют лавочки.

- Как будто вся нечисть города стекается сюда по вечерам! Утром уже сидят на лавочках, похмеляются, курят те, кто вчера, похоже, тут же бухал и курил. Ну как так? Здесь повсюду дети, мамы с колясками, мы вынуждены дышать сигаретным дымом, смотреть на горы алкомусора каждый день. Слушать, как алконавты матерятся, орут, бухают прямо на лавочках. Полиция, обратите внимание, примите меры, - просит ярославна.

В комментариях ей посоветовали в следующий раз при встрече в пьющей "нечистью" и вызвать полицию, а не обращаться к ней через соцсети.

- Полицию надо вызвать в таком случае. А не слезы лить. Закон же есть за распитие спиртных напитков, - пишет Андрей Маль.