Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 июня 2021 года: 120 заболевших за сутки, 4 человека скончались

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 43 351(+120)
Всего заражений в России: 5 430 753 (+21 665)
Умерли: 690 человека (+4)
Умерли в России: 132 683 (+619)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых