На Ярославль надвигается гроза

Гроза начнется около полудня. Скриншот Gismeteo

В Ярославле около 12 часов сегодня, 26 июня, начнется гроза. Об этом сообщает портал Gismeteo. Гроза будет сопровождаться сильным ветром, не исключен и град.

Днем в субботу в Ярославле +28...+30. К 21 часу, по данным синоптиков, в городе станет чуть прохладнее, столбик термометра опустится до +25.

Завтра, 27 июня, +29...+30, также возможна гроза. Ночью в выходные будет около 20 градусов.

Вчера, 25 июня, из-за сильной грозы часть Заволжского района осталась без света. В том числе, областная больница и школа, где проходил ЕГЭ.