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Общество26 июня 2021 11:30

В Ярославской области полиция проводит рейды у водоемов: кого ищут и как накажут?

За какие правонарушения грозит «административка»
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области полиция проводит рейды у водоемов

В Ярославской области полиция проводит рейды у водоемов

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области сотрудники полиции и инспекции по маломерным судам проводят рейды у водоемов. Несколько несчастных случаев, которые уже произошли в области, казалось бы, должны чему-то научить ярославцев. Но нет.

Дети и подростки продолжают отдыхать на пляжах без взрослых, а одну компанию несовершеннолетних полицейские застала за распиванием спиртных напитков.

- 24 июня при проведении рейда водоема рядом с ТЦ в Дзержинском районе инспекторами по делам несовершеннолетних выявлены трое подростков, распивающих спиртные напитки. В отношении несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Четверо подростков без сопровождения взрослых купались в запрещенном месте. По этому факту проводится проверка.

- Родители, допустившие нахождение детей у воды без присмотра, будут привлечены к административной ответственности, - сообщили в полиции.