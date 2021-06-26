Ярославец больше 14-и лет прикидывался ветераном боевых действий и получал пособие

54-летний житель Красноперекопского района Ярославля осужден за мошенничество Фото: Анастасия Черникова

54-летний житель Красноперекопского района Ярославля осужден за мошенничество. На протяжении 14 лет и нескольких месяцев он ежемесячно получал пособие как ветеран боевых действий, хотя на самом деле им не являлся.

- В суде установлено, что в апреле 2005 года обвиняемый обратился в отделение пенсионного фонда с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты по категории «ветеран боевых действий», представив при этом поддельное удостоверение ветерана. Ему было назначено пособие, которое выплачивалось с апреля 2005-го по декабрь 2019 года, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

За все это время пенсионный фонд выплатил «ветерану» свыше 350 тысяч рублей. То есть в месяц за свои несуществующие боевые заслуги ярославец получал около 2 тысяч рублей.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, с осужденного взыскан причиненный ущерб, - пояснили в прокуратуре.

Приговор с законную силу еще не вступил.