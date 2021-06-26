В Ярославской области мать девушки-инвалида несколько лет забирала себе ее пенсию

Пенсионный фонд перечислял девушке деньги, но они до нее не доходили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Заволжского района Ярославля провела проверку по обращению постоялицы областного геронтологического центра. Последние несколько лет девушка, которая является инвалидом, не получает пенсию, хотя она ей положена по закону.

С самого детства девушка живет в детских учреждениях и находится на государственном обеспечении. Пока она проживала в Гаврилов-Ямском детском доме-интернате, Пенсионный фонд регулярно перечислял ей выплаты. За четыре года накопилась сумма в 100 тысяч рублей. Но эти деньги до получателя не дошли.

- Выплата производилась через почтовое отделение на имя матери заявительницы. Из показаний представителей дома-интерната, данных во время судебного заседания, следует, что мать никаких средств, в том числе и пенсию, на содержание дочери никогда не передавала. То есть, устранилась от ее содержания и воспитания, - рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».