Ярославец, сделавший прививку в торговом центре, выиграл смартфон

Смартфон выиграл ярославец Юрий Крюков Фото: Правительство Ярославской области

Ярославец Юрий Крюков стал первым победителем лотереи, которая проходила среди тех, кто привился от COVID-19 в ТЦ «Вернисаж». Молодой человек выиграл смартфон.

Акция будет продолжена. В ней примут участие все ярославцы, решившие вакцинироваться в выездном пункте, оборудованном в «Вернисаже». Победителя выбирает генератор случайных цифр. Затем того, кому улыбнулась удача, пригласят в торговый центр для получения подарка.

Мобильный прививочный пункт помимо ТЦ «Вернисаж» оборудован в ТЦ «РИО» на Тутаевском шоссе. В понедельник, 28 июня, кабинет вакцинации откроется в цирке. Тем, кто сделает прививку там, вручат сертификат – его можно обменять на билет на представление.