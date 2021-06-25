В Ярославской области для всех учеников увеличится цена школьного питания

Обеды подорожают до 65 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 24 июня, правительство Ярославской области сообщило об увеличении стоимости школьного питания для учеников-льготников. Соответственно, повысится цена горячих обедов и для остальных школьников, тех, которые к категории льготников не относятся. С 1 сентября родители будут выдавать на обеды уже 65 рублей.

- Стоимость горячего школьного питания вырастет на 12,6%, с 57 рублей 69 копеек до 65 рублей, - подтвердили информацию в департаменте образования Ярославской области.