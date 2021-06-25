Заволжский район Ярославля из-за грозы остался без света

Часть Заволжского района Ярославля сегодня, 25 июня, осталась без света из-за грозы. Областную больницу и школу №2, где во время ливня как раз проходил ЕГЭ, подключили к резервному источнику электроснабжения.

- В аварийно-восстановительных работах задействованы шесть бригад «Ярэнерго», шесть единиц техники, три резервных источника электроснабжения, - пояснили в компании «Яргорэлектросети».

Полностью восстановить электроснабжение в районе обещают к 16:00.

Из-за грозы в Заволжском районе у остановки «Улица Дачная» отключились светофоры. Выезд из района сейчас затруднен.