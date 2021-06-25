Заволжский район Ярославля встал в пробку из-за неработающих светофоров

Затруднено движение на улицах Красноборской, Дачная и Маяковского. Машины стоят от проспекта Авиаторов практически до Октябрьского моста. Фото: Дмитрий Кучер

25 июня в Ярославле прогремела сильная гроза. Последствий разбушевавшейся погоды долго ждать не пришлось - в Заволжском районе рядом с остановкой "Улица Дачная" сломались светофоры, из-за чего образовалась огромная пробка в сторону центра города. Машины стоят от проспекта Авиаторов практически до Октябрьского моста.

- Отключись светофоры. Авария произошла из-за грозы, - рассказали в "Яргорэлектросеть".

Пробка образовалась около 12 часов дня. Затруднено движение на улицах Красноборской, Дачная и Маяковского. Основной "удар" принял на себя проспект Авиаторов - движение там практически заблокировано.

Над устранением последствий аварии работают сотрудники "Яргорэлектросеть".