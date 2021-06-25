В Ярославской области изъяли более тонны синтетических наркотиков

Владимир Колокольцев рассказал о двух нарколабораториях, ликвидированных в Ярославской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ликвидации двух нарколабораторий, которые работали в Тутаевском районе Ярославской области, сегодня, 25 июня, на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

- Из незаконного оборота изъято свыше тонный синтетических наркотиков, а если точнее – 1287 килограммов, прекурсоры и оборудование. Установлено, что производственные мощности двух нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка полутора миллионов средних разовых доз, - сказал глава МВД.

На след производителей «синтетики» оперативники вышли после того, как обнаружили возле деревни Ишманово тайник с 20 килограммами «соли». Оперативным путем вычислили курьера, потом установили, где находится одна из лабораторий.

Она была оборудована на складе, который также использовался в качестве перевалочной базы. Позже на территории сельхозкооператива полицейские обнаружили здание, которое обвиняемые купили специально для производства запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела. Двое обвиняемых находятся под стражей, один – под подпиской о невыезде.