В Ярославской области изъяли более тонны синтетических наркотиков

Владимир Колокольцев рассказал о двух нарколабораториях, ликвидированных в Ярославской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
О ликвидации двух нарколабораторий, которые работали в Тутаевском районе Ярославской области, сегодня, 25 июня, на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
- Из незаконного оборота изъято свыше тонный синтетических наркотиков, а если точнее – 1287 килограммов, прекурсоры и оборудование. Установлено, что производственные мощности двух нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка полутора миллионов средних разовых доз, - сказал глава МВД.
На след производителей «синтетики» оперативники вышли после того, как обнаружили возле деревни Ишманово тайник с 20 килограммами «соли». Оперативным путем вычислили курьера, потом установили, где находится одна из лабораторий.
Она была оборудована на складе, который также использовался в качестве перевалочной базы. Позже на территории сельхозкооператива полицейские обнаружили здание, которое обвиняемые купили специально для производства запрещенных веществ.
Возбуждены уголовные дела. Двое обвиняемых находятся под стражей, один – под подпиской о невыезде.