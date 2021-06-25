"С каждым днем укусы прибавлялись": ярославна купила в мебельном магазине диван с клопами

По ее мнению ярославны клопы обитают в новом диване. Фото: Марина Мелешина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ярославля купила диван для сына в одном из ярославских магазинов. Покупка была сделана быстро, о мебельной фирме клиентка раньше не знала, но спальное место нужно было срочно.

И вот, долгожданная мебель в квартире ярославны, радостный сын ложится спать на новенький диванчик. Ничего не предвещало беды, но утром на теле ребенка появились странные красные волдыри.

- После первой ночи появился странный укус. Знакомые сказали, что мошки так сейчас кусают, но с каждым днем укусы прибавлялись, а у меня ни одного волдыря не было, - пишет ярославна в группе ВКонтакте "Черный список. Ярославль".

Так выглядят укусы на теле ребенка.

Позже женщина выяснила, что покраснения на теле сына оставили клопы, которые по ее мнению, обитают в новом спальном месте. Ведь больше никто из семьи не пострадал, а на диване спал только мальчик.

- Ребенок весь в укусах, а магазин говорит, что у них все хорошо - вину не признает, - продолжает рассказ ярославна.

Пострадавшая собирается идти в отдел по защита прав потребителей и сдавать "кусачий" диван в магазин, ведь речь идет о здоровье ее ребенка.