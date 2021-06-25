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Общество25 июня 2021 14:40

"С каждым днем укусы прибавлялись": ярославна купила в мебельном магазине диван с клопами

Магазин отрицает свою вину, а у сына пострадавшей все тело в волдырях
Влада Красоткина
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По ее мнению ярославны клопы обитают в новом диване. Фото: Марина Мелешина

По ее мнению ярославны клопы обитают в новом диване. Фото: Марина Мелешина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ярославля купила диван для сына в одном из ярославских магазинов. Покупка была сделана быстро, о мебельной фирме клиентка раньше не знала, но спальное место нужно было срочно.

И вот, долгожданная мебель в квартире ярославны, радостный сын ложится спать на новенький диванчик. Ничего не предвещало беды, но утром на теле ребенка появились странные красные волдыри.

- После первой ночи появился странный укус. Знакомые сказали, что мошки так сейчас кусают, но с каждым днем укусы прибавлялись, а у меня ни одного волдыря не было, - пишет ярославна в группе ВКонтакте "Черный список. Ярославль".

Так выглядят укусы на теле ребенка.

Так выглядят укусы на теле ребенка.

Позже женщина выяснила, что покраснения на теле сына оставили клопы, которые по ее мнению, обитают в новом спальном месте. Ведь больше никто из семьи не пострадал, а на диване спал только мальчик.

- Ребенок весь в укусах, а магазин говорит, что у них все хорошо - вину не признает, - продолжает рассказ ярославна.

Пострадавшая собирается идти в отдел по защита прав потребителей и сдавать "кусачий" диван в магазин, ведь речь идет о здоровье ее ребенка.