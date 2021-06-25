В Ярославской области подростки почти украли с завода металл на 140 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что с предприятия пытались украсть металлические изделия. Ущерб – около 140 тысяч рублей.

В этой краже подозреваются два подростка 16 и 17 лет. Они успели только перебросить награбленное через забор завода, но не смогли забрать металл.

- Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что в момент совершения хищения были замечены охраной предприятия. Чтобы не быть задержанными, с места скрылись, бросив похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - сообщили в МУ МВД России «Рыбинское».

По данным полиции, это не первое их преступление. Ребята подозреваются в краже металла с того же завода. Ущерб тогда составил 82 тысячи рублей.