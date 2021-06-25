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Происшествия25 июня 2021 13:10

В Ярославле скончался 4-летний мальчик, который выпал из окна многоэтажного дома 24 июня

Ребенок получил очень серьезные травмы
Влада Красоткина
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В ярославской больнице скончался 4-летний малыш, который выпал из окна.

В ярославской больнице скончался 4-летний малыш, который выпал из окна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ярославской больнице скончался 4-летний малыш, который 24 июня выпал из окна четвертого этажа. Травмы оказались очень серьезными. Об этом сообщил источник "КП-Ярославль"

ЧП произошло на улице Пирогова во Фрунзенском районе Ярославля. Мальчик остался в комнате без присмотра родителей, залез на окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка и выпала. Вместе с ней вниз полетел и малыш.

- Организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.