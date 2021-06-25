В Ярославской области вырастет стоимость школьных обедов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области на 12,6% увеличится стоимость бесплатного горячего питания для школьников-льготников. С 1 сентября областному бюджету один горячий обед будет обходиться в 65 рублей.
Сейчас бесплатное горячее питание в школах получают 58 тысяч учеников младших классов 27 тысяч ребят из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды, школьники, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и которые находятся под опекой (при условии, что опекуны не получают ежемесячных выплат).
Некоторые категории ярославских учеников, уточнили в правительстве региона, имеют право на двукратное бесплатное питание.