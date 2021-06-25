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Общество25 июня 2021 9:56

В Ярославской области вырастет стоимость школьных обедов

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Полина Вачнадзе
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В Ярославской области вырастет стоимость школьных обедов

В Ярославской области вырастет стоимость школьных обедов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области на 12,6% увеличится стоимость бесплатного горячего питания для школьников-льготников. С 1 сентября областному бюджету один горячий обед будет обходиться в 65 рублей.

Сейчас бесплатное горячее питание в школах получают 58 тысяч учеников младших классов 27 тысяч ребят из малоимущих и многодетных семей, дети-инвалиды, школьники, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и которые находятся под опекой (при условии, что опекуны не получают ежемесячных выплат).

Некоторые категории ярославских учеников, уточнили в правительстве региона, имеют право на двукратное бесплатное питание.